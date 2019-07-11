楊俊元升任東森購物電商執行長 兼掌香港草莓網

（中央社記者吳家豪台北11日電）東森購物發布重大人事訊息，由楊俊元升任香港草莓網跨境電商執行長暨東森購物電子商務事業部及全球商貿中心執行長。

東森購物今天發布新聞稿說明，東森購物網在東森購物的營收占比約26%，2018年營收新台幣36.64億元，年增9%；2019年目標55億元，預計將年增50%。

東森購物今年6月營收15.5億元，累計2019年上半年合併營收約97.3億元，在東森購物網的助攻下，直衝百億大關。

東森購物董事長王令麟表示，楊俊元原是公司法務長，經過「東森學院」多年訓練畢業。楊俊元去年接任電子商務事業部營運長後，過去一年專注精進改善網站、服務、商品數以及整合各通路資源上，因此在多元通路中表現亮眼。

王令麟說，去年11月楊俊元帶領東森購物網雙11單日業績衝上1.5億元，是東森購物網開站15年來單日業績歷史新高，未來也將香港草莓網交給楊俊元和他的新生代團隊，相信更能與東森集團密切整合資源，發揮更強大的綜效。

王令麟提到，東森集團旗下東森自然美準備推出更多新品系列，同時積極再開200間加盟店，直營店將從2間拓展至17到20間，讓傳統美容SPA走向開架式美容店；東森寵物店也將持續展店，今年目標從18間擴大至80間店；東森房屋仲介店則朝複合店新型態經營，未來營運重點放在線下，慢慢建立起東森生態圈。

楊俊元表示，電視購物環境已經不如以往，加上收視下滑、上架費太高，已經不符效益，連momo台都由3個頻道減少至2個頻道，市場趨勢應向網路全面發展，東森將在戰略上調整，已經下達指令全面搶攻網路市場。

楊俊元認為，東森購物網的一大優勢是有專業電話客服團隊，其他購物網站連客服電話都很難找到，只能透過電子郵件，東森購物單單網路就有50名客服人員，24小時輪班則有300位，這是其他購物網站所沒有的優勢。（編輯：林沂鋒）1080711