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集邦：中大尺寸液晶顯示器面板 第3季跌勢難止

最新更新：2019/07/11 16:11

（中央社記者潘智義台北11日電）集邦科技旗下WitsView今天表示，第3季中大尺寸液晶顯示器面板價格跌勢難止，主因為美中貿易戰延燒影響。

WitsView表示，因應美中貿易戰，部分液晶顯示器品牌廠商提前備貨，拉高北美區域整機庫存水位，加上品牌商庫存面板，及整機庫存水位在需求不佳的影響下已偏高，使得品牌廠商下修面板採購量，導致第3季旺季備貨力道下滑。

不過，另一研調機構群智諮詢（Sigmaintell）觀察中國內需市場，預期7月面板價格跌幅將明顯放緩。

群智諮詢認為，從需求面來看，中國內銷市場有6月18日起的促銷季，加上外銷市場旺季需求啟動，6月面板廠積極去化庫存，價格調整幅度較大，第3季部分面板廠啟動關閉產線或控制產能的方式調整，因此面板價格跌勢放緩。

集邦科技資深研究經理王靖怡指出，今年面板產能仍持續開出，23.8吋面板供應能力顯著增加，終端需求卻追趕不上產能增加的速度，讓23.8吋價格跌勢不止。隨著第3季持續有新增產能釋出，面板跌價壓力增加，預計第3季每月仍有0.3至0.5美元的跌價空間。

王靖怡說，27吋是各面板廠及品牌廠商的重點尺寸，許多高階機種均採用此一尺寸，因此全系列產品對於面板廠而言，讓利空間相對大，預計第3季27吋採橫向電場顯示技術（IPS）廣視角面板每月尚有0.5至1美元的跌價空間。

不過，21.5吋以下的小尺寸廣視角面板價格已貼近現金成本，面板廠商降價意願不高，加上第3季開始為中國商務市場訂單旺季，帶動21.5吋廣視角面板需求成長，因此第3季最有機會見到價格止跌。（編輯：鄭雪文）1080711

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