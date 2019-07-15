宏達電沾高雄概念 瞄準VR電競商機

（中央社記者江明晏台北15日電）宏達電深耕北高VR樂園，今天宣布與高雄市政府攜手打造KOSMOSPOT X VIVELAND即日起重新開幕，迎接VR電競商機，除此之外，宏達電1月在香港新設VR樂園，近期也計畫進軍中東與東南亞。

響應政府致力推廣VR與電競產業，宏達電KOSMOSPOT X VIVELAND重新改裝後，即日起以新風貌重新開幕營運，並首度舉辦南北兩地開打的2019 VIVELAND夏季VR電競聯賽，迎接VR電競商機。

宏達電進一步說明，此次KOSMOSPOT X VIVELAND改裝，將場域重新規劃出7個獨立的空間，包括可供2人對2人 VR電競的場域；約可多容納20至30%來客數，並率先導入針對大場域體感自由走動的最新VR電競多人射擊遊戲，結合新硬體背包電腦及VIVE Pro。同時，新上架5款新創團隊開發的VR作品、因應VR電競賽事需要，增設直播系統硬體等。

高雄市政府表示，重新開幕的KOSMOSPOT X VIVELAND體感奇點站除了擁有全國最多款VR/AR遊戲可供消費者挑選體驗之外，也是國內唯一可供體感創新產品展示的舞台，遊戲開發團隊也可直接與消費者接觸，獲得最即時回饋，進而優化產品，創造營收，建構最符合市場的商業模式。

此外，宏達電也將在台北三創生活園區的8樓，新闢一間VIVELAND門店8D-ZONE，專供多人競賽遊玩使用。

HTC虛擬實境產品與策略副總經理鮑永哲表示，宏達電攜手高雄市政府持續深耕VR樂園，聚焦電競賽事活動結合VR樂園場地。HTC VIVELAND虛擬實境樂園於2016年在台北啟動，2018年10月拓點高雄， 2019年1月在香港新設VR樂園，已成功建立VR樂園的營運模式，在台灣及其他地區陸續拓展中，近期已計畫進軍中東與東南亞市場。（編輯：李信寬）1080715