高成本直聘首次赴台印尼移工 新紡：人道考量

（中央社記者韋樞台北16日電）台灣製造業7月起可直聘首次赴台的印尼移工，新光紡織率先響應，並負擔來台前的絕大部分費用，打破市場成規。新光紡織低調不願多談，僅說是基於「人道考量」先試辦看看。

勞動部2007年成立「直接聘僱聯合服務中心」（DHSC），協助繼續雇用原聘移工的雇主不需仲介即可完成續聘手續；自2015年起與泰國、越南、菲律賓合作，讓製造業也可直聘招募首次赴台移工，印尼則在7月開放試辦。

目前參與試辦的僅新光紡織，共招募9人，已有移工到職。

根據印尼海外勞工安置保護局（BNP2TKI）與移工的資訊，除護照費用移工自付，新光紡織負擔申辦簽證、必要的健康檢查與保險費、機票等其他抵台前的費用，符合印尼輸出移工「零成本」的目標。

印尼海外勞工安置暨保護局（BNP2TKI）國際合作推廣部副主席艾莉雅（Elia Rosalina Sunityo）15日接受中央社記者訪問時指出，新光紡織是很好的公司，提供受聘移工很不錯的待遇。

新光紡織總經理邱錦發低調不願多談這項合作計畫，僅表示這是基於「人道考量」，過去引進的移工必須扣除部分費用給移工仲介業者，尤其是勞基法修法之後，加班時數有限，移工無法像從前靠賺取加班費養家，因此這次用直聘的方式，希望可以讓移工的薪水多一些。

邱錦發說，這次引進的9位移工主要負責工廠內一般性質工作。新光紡織讓他們先做做看，若效果好的話，未來將持續採取這種方式聘請移工。但他不願透露目前有多少移工在新紡任職。（編輯：李信寬）1080716