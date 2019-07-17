永大台灣營運穩定 法人估上海新梯恐續虧損

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）電梯大廠永大在台灣營運穩定，法人估維修保養毛利率可超過5成，今年上海永大新梯恐續虧損，不過第4季處分廠房利益可彌補部分虧損。

觀察台灣永大營運，法人報告預期，台灣永大今年營運穩定，儘管新梯出貨量和業績可能較去年下滑，不過維修保養服務業績每年穩定成長新台幣1億元，毛利率可維持超過5成。

觀察中國大陸上海永大營運，法人指出，目前上海永大在中國電梯市占率約2%到3%，訂單和出貨是營運先行指標，訂單、出貨到安裝時程約1年半到2年，預估今年上海永大目標訂單約1.8萬台，出貨1.3萬台，今年全年上海永大新梯可能持續虧損，不過今年第4季處分上海廠房利益可望入帳，彌補部分虧損。

觀察上海永大維修保養營運，法人表示，今年上海永大維修保養業績可否回到成長軌道，仍有待觀察。

永大先前表示，期待今年下半年上海永大出貨量增溫，明年下半年財報希望看到損益平衡點。

對於中國大陸市占率目標，永大預估從2020年開始後3年到2023年，希望市占率提升到4%，未來3年上海永大出貨量目標可拉到2.5萬台，訂單量3萬台到3.1萬台。

永大自結6月合併營收新台幣11.71億元，較5月10.76億元成長8.78%，比去年同期12.05億元減少2.82%。第2季自結合併營收32.83億元，較第1季31.75億元成長3.38%，累計今年前6月自結合併營收64.4億元，較去年同期79.41億元下滑18.9%。（編輯：張均懋）1080717