櫃買中心積極招商 下半年衝申請掛牌數

（中央社記者韓婷婷台北17日電）美中貿易戰不確定性干擾，企業投資及掛牌規劃都顯得保守，今年上半年申請上櫃家數僅7家，針對下半年展望，櫃買中心董事長陳永誠今天表示，沒有悲觀的權利，將持續努力主動拜訪好公司。

中美貿易戰衝擊全球經濟，不確定因素高，市場波動大，亦連帶影響未上市櫃企業申請興櫃及上櫃意願，根據櫃買中心統計，截至7月16日為止，今年以來申請登錄興櫃家數為14家，申請上櫃家數為7家，新增上櫃掛牌及登錄興櫃家數分別為13家及15家。

陳永誠表示，今年以來全球經濟情勢變化大，資本市場也隨著消息面、政策波動現階段看不出美中貿易戰終局，企業業績穩定性不夠，投資市場難免受到影響；不過，歷經半年多的因應，企業已較能掌握應變方案，櫃買中心沒有悲觀的權利，將繼續努力舉辦說明會推廣，主動拜訪好公司，希望下半年會好一點。

櫃買中心今年以來積極進行海外招商，深耕東南亞台商，前往包括泰國、新加坡、越南等地進行說明會，日前也攜手資誠聯合會計師事務所在上海舉辦「因應國際經貿局勢與法規衝擊，台商的下一步攻略」研討會，吸引近20家台商與會。

為配合政府扶植新興產業政策，吸引更多優質企業上（興）櫃，櫃買中心預計於7月23日與資誠聯合會計師事務所在台中及台南共同舉辦「推動優質企業上櫃座談會」，邀請中南部地區優質企業參與。（編輯：蘇志宗）1080717