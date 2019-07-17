林百里：AI以人為本 協助人類生活更好

（中央社記者韋樞台北17日電）廣達電腦董事長林百里今天強調，人工智慧（AI）並非用來取代人類，而是要協助人類過更好的生活；廣達將持續與麻省理工學院（MIT）合作更多AI相關計畫。

時代基金會暨麻省理工學院（MIT）今天在台北召開全球產研計畫台灣年會，林百里以「與AI共舞」為題發表演說。

林百里表示，1999年時，MIT電腦科學與人工智慧實驗室（CSAIL）主任德托羅斯（Michael L.Dertouzos） 在台灣的演說中提到「氧氣計畫」，也就是電腦運算有如氧氣不可或缺，當時廣達製造桌上型電腦，他認為廣達非常重要，隨後他進一步提出個人電腦未來將行動化（mobile）。

林百里指出，2000年時，他認為個人電腦將行動化，且在未來10年還會像雲一樣虛擬化，廣達之前以科技為中心，但當時他便思考如何將廣達轉型為以人為中心的公司；2002年，廣達加入時代基金會/麻省理工學院產業聯絡計畫（MIT ILP）；2005年，廣達繼續與MIT合作T-party計畫，著重告別PC時代，改採方便科技與人類互動。

2010年廣達繼續和MIT合作QMULUS計畫，首度加入智慧醫療項目，當年智慧醫療離眾人很遠，但廣達已開始為此努力，精準分析病人的健康狀況，這套技術更衍伸出QOCA平台，也在近日捐給國內的大醫院。

林百里強調，以前的電腦是以工程、硬體為中心，運算以軟體為中心，但現在已進入AI時代，AI並不是要取代人類的工作，而是要協助人類過更好的生活，並且以人為本，以使用者、滿意度為中心，未來會對世界有更多幫助，廣達過去20年和MIT合作，未來雙方的合作將持續。

林百里說，廣達將廣納AI人才，創造更多AI經濟，目前廣達正進行諸多AI相關計畫，但AI人才不夠多，必須持續廣納AI人才。（編輯：鄭雪文）1080717