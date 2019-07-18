電信業者出招 推上網吃到飽電池騎到飽

（中央社記者江明晏台北18日電）電信業積極攜手非手機產品，刺激民眾申辦資費誘因，遠傳電信自2016年起就跨界與電動機車大廠Gogoro合作，今天宣布推出「雙飽」方案，除了上網吃到飽，還能電池騎到飽。

過去電信商靠補貼購機攬客，但受到消費者換機週期拉長，低價資費競爭，為提振買氣並拉高平均每戶貢獻金額（ARPU），各大電信業者近年陸續開發大電視、家電、機車、清淨機等非手機產品，就連健身房會員與一年份衛生紙都成為刺激用戶申辦資費的誘因。

電動機車訴求環保，近年在消費市場大行其道，電信業者遠傳電信自2016年起跨界與電動機車大廠合作，除了推出創新資費，也藉此積極布局車聯網創新服務。

遠傳今天宣布，與Gogoro Network聯手推出「雙飽」方案。搭配遠傳門號月付新台幣398元起，即可享受前3個月行動上網吃到飽，並可6個月以699元的電池月租優惠價格，使用原價1199元的Gogoro Network電池騎到飽服務，除了既有Gogoro系列車主外，其他使用Gogoro Network智慧電池交換平台的各大廠牌機車車主，也都適用。

根據交通部公布的統計資訊，截至5月國內電動機車銷售較去年同期翻倍成長，5月銷售破萬台再創歷史新高，近3年銷售的電動機車中更有近9成採用Gogoro Network智慧電池交換平台。

遠傳指出，Gogoro Network是世界最大的智慧電池交換平台，即將在2019年底於全台和離島建設1500座GoStation電池交換站，除了提供Gogoro全系列車款的車主快速電池交換服務外，也將於8月開始服務其他機車品牌推出的智慧電動機車。

電信業者積極轉型，持續透過異業合作跨界數位生活服務，遠傳電信先前也宣布攜手潔衣家合作推出行動e化洗衣服務，月付399元，可選4件洗衣服務。（編輯：鄭雪文）1080718