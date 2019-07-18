共享商辦業者來台淘金 看好科技創新市場

（中央社記者吳家豪台北18日電）獲日本軟銀集團投資的共享辦公空間服務業者WeWork今天宣布進駐台灣，全新辦公室位於台北市信義區，共8層樓空間，看好台灣在科技和創新方面都有很大市場，將推升共享辦公空間的需求。

WeWork亞洲副主席李愷先（Christian Lee）今天在台灣媒體分享會指出，全球趨勢是都市化、社群、共享，隨著越來越多人移居都市，社群也逐漸成形，對於共享空間的需求跟著增加，因為面對面溝通仍有重要性，可以深入了解對方的想法。

李愷先說，台灣擁有強大的高科技及資通訊產業，更有源源不絕的創新能量，在科技和創新上都有很大的市場，宣布台北成為WeWork新據點，期盼WeWork可以利用自身經驗和資源，協助在地創新人才和企業拓展市場，並協助國際企業在台灣拓展業務。

他引述內部調查指出，78%的企業成員表示，WeWork協助他們吸引並留住人才。

WeWork於2010年成立時只在一個城市擁有2個據點，自2016年起進入亞洲市場，到今年第1季已在全球105個城市擁有485個據點。

在2010年到2012年的初期發展階段，WeWork主要提供共享工作空間，到了2012年至2017年，開始導入「空間即服務」的概念；從2018年起，WeWork品牌調整為The We Company，旗下事業包括共享辦公空間WeWork、共享公寓WeLive、兒童教育事業WeGrow。（編輯：楊玫寧）1080718