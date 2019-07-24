半導體製造廠結合案有助經濟 公平會點頭通過

（中央社記者潘姿羽台北24日電）公平會委員會議今天討論德商Merck KGaA、美商Versum Materials, Inc.及美商EMD Performance Materials Holding, Inc.結合案，由於對台灣整體經濟及產業發展有幫助，決議不禁止結合。

Merck擬透過旗下子公司EMD合併Versum，得以間接控制Versum的業務經營與人事任免，而且結合後在台灣的產品市占率升高，依法須向公平會申報事業結合。

公平會表示，此結合案的水平競爭產品為「沉積前驅物」及「光阻去除劑」；上、下游垂直關係產品為「CMP研磨顆粒/CMP研磨液」。

進一步研析「沉積前驅物」，公平會指出，參與結合事業結合後，雖然市占率提高，不過市場內仍有歐、美、日、韓及台灣廠商參與，不至於影響市場競爭。

公平會也說，此結合案難以造成新進業者的進入障礙，而且買方具有抗衡力量，如果業者任意提高商品價格，買方可以選擇其他供應商，並沒有顯著的限制競爭疑慮。

至於水平競爭產品「光阻去除劑」及垂直關係產品「CMP研磨顆粒/CMP研磨液市場」，公平會指出，結合事業的市占率並不高，因此不會造成顯著的限制競爭效果。

公平會最後表示，結合案的審查原則是整體經濟利益是否大於限制競爭的不利益，而此案有助於提升產業競爭力，對整體經濟有幫助，也不會帶來顯著的負面影響；公平會函詢目的事業主管機關、相關產品競爭同業及下游交易相對人意見，綜合研判後，不禁止其結合。（編輯：鄭雪文）1080724