聯電第2季本業轉盈 第3季出貨估增2%至4%

（中央社記者張建中台北24日電）晶圓代工廠聯電第2季本業如預期順利轉虧為盈，歸屬母公司淨利新台幣17.4億元，季增44.9%，每股純益0.15元。聯電預期，第3季晶圓出貨量將增加2%至4%。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。受惠智慧手機、交換機及路由器晶片需求增強，聯電第2季營收攀高至360.31億元，季增10.6%。

隨著產能利用率自第1季的83%，攀高至第2季的88%，聯電第2季毛利率竄升至15.7%，較第1季拉升8.8個百分點，本業順利轉虧為盈，營業利益17.61億元，表現遠比第1季營業淨損15.97億元佳。

聯電第2季歸屬母公司淨利17.4億元，季增44.9%，每股純益0.15元；聯電上半年歸屬母公司淨利29.42億元，年減58.3%，每股純益0.25元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，儘管美中貿易緊張局勢造成市場具不確定性，不過，在無線通信市場需求升溫下，將帶動晶圓需求微幅成長。

聯電預期，第3季產能利用率將約87%至89%，晶圓出貨量將增加2%至4%，產品平均售價也將拉升1%，毛利率將約15%。（編輯：李信寬）1080724