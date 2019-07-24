中元節普渡商機點火 虛實通路迎錢潮

（中央社記者江明晏台北24日電）中元節檔期將近，引爆虛實通路銷售戰火，電商業者分頭備戰，網路家庭旗下PChome 24h購物看好中元檔期將挑戰銷售額翻倍成長，實體通路如超商雙雄、美廉社等也迎接普渡錢潮。

網路家庭旗下PChome 24h購物今夏將七夕情人節、父親節及中元節「三節合一」，首創推出「8月心禮節」，以送禮文化的概念，保留具濃厚人情味的傳統習俗並連結新時代的感動，首波「禮尚好兄弟」，看好中元檔期將挑戰銷額翻倍成長，為全年的營收旺季揭開序幕。

創業家兄弟旗下電商平台生活市集看好新台幣300億元的中元檔期商機，並瞄準下半年食品最大檔期，推出「中元澎湃拜」專區，看好買氣普遍在一個月前開始升溫，並在中元節前一周達到高峰。

據生活市集觀察，中元檔期優惠多，消費者多選在此時大量囤積食品乾貨，其中以「品牌禮盒」、「團購零食」及「米麵食」為熱銷3大品類。

樂天市場也發現，消費者對於日本拉麵的偏好持續上升，帶動「日本拉麵」及「泡麵」相關關鍵字搜尋量飆高4倍，主要以日本拉麵與辛辣口味最為熱門，網購日本進口拉麵泡麵趨勢日漸增長。

看好中元節即將來臨，且天氣持續升溫，正是零食、飲料的銷售旺季，為迎接中元檔期，美廉社鎖定中元普渡最重要的泡麵、飲料、米油、餅乾、罐頭等，推出超過500項商品促銷優惠。

美廉社觀察，中元期間最受歡迎的仍以豐富大量的產品為主，包裝餅乾、常溫飲料及泡麵類，銷售更是較平日提升1成，尤其大包裝零食餅乾，更是倍數成長，因此，商品規格選擇中，今年增加了近2成中元應景包裝。

超商雙雄早已瞄準中元普渡商機全力備戰，7-ELEVEN因應拜拜供品年輕化需求，攜手近10家國內外食品大廠，獨家開發中元節創意商品，預計可帶動中元檔期業績較去年再成長2成。

全家便利商店結合實體店舖與旗下電商平台全家行動購，以「主題平安箱」、「好運組合購」、「行動購店取免運」三大優勢，全力搶攻中元商機。（編輯：楊玫寧）1080724