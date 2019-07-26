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蘋果買英特爾事業 法人：高通聯發科壓力恐加劇

最新更新：2019/07/26 11:51

（中央社記者張建中新竹26日電）蘋果（Apple）與英特爾（Intel）宣布，蘋果以10億美元收購英特爾旗下大部分數據機事業。法人認為，高通（Qualcomm）業績恐將下滑，聯發科面臨高通的競爭可能加劇。

蘋果與英特爾已達成協議，英特爾約2200名員工將加入蘋果，蘋果也接收英特爾相關智慧財產及設備等，在完成這宗收購案後，蘋果將擁有1.7萬項無線科技專利，涵蓋行動通訊標準到數據機。

分析師王兆立認為，蘋果收購英特爾數據機事業後，將有助強化智慧手機晶片自製能力，未來蘋果將會推出整合數據機的應用處理器（AP）。

國內投顧法人指出，蘋果未來勢必會減少數據機晶片外購，恐將造成高通的數據機晶片業務減少，高通可能因而加大其他領域銷售力道，連帶使得聯發科面臨的競爭壓力加劇。

投顧法人表示，蘋果未來AP整合數據機後，產值將會增加，對於晶圓代工廠台積電的重要性將進一步提高。

過去數據機事業能挹注英特爾營收，但獲利卻不佳，王兆立認為，蘋果收購英特爾數據機事業後，將有助改善英特爾獲利結構，英特爾應是這宗收購案的受惠者。（編輯：黃國倫）1080726

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