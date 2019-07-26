信邦上半年EPS3.83元 創歷年新高

（中央社記者韓婷婷台北26日電）信邦隨著產業趨勢及客戶布局完善，營收獲利屢創新高，第2季及上半年財報再度繳出亮眼成績，第2季EPS 2.23元，累計上半年EPS 3.83元，均創下歷史新高點。

信邦今年上半年度合併營收新台幣88.40億元，年增19.02%；合併毛利率25.71%，較去年同期24.85%，增加0.86個百分點；合併營業淨利10.17億元，年增6.87億元成長48.09%；稅後淨利8.74億元，年成長23.96%，每股稅後淨利3.83元，上半年度稅後淨利及每股淨利同創公司成立以來歷史高點。

信邦第2季合併營收48.31億元，季成長20.50%，年成長22.58%；合併毛利率25.70%，稅後淨利5.1億元季成長39.67%，年成長18.82%；每股稅後淨利2.23元，單季稅後淨利及每股淨利同創公司成立以來歷史高點。

信邦指出，去年度為因應未來市場的耕耘及技術的發展，造成營業費用的增加，已於今年度逐漸產生綜效，雖然今年度新台幣及人民幣仍貶值，但貶值幅度已較去年同期縮小，第2季及上半年度雖然營業外利益，較去年同期大幅減少，但第2季及上半年度的營運，仍受惠毛利率走升繳出歷年同期高點佳績。（編輯：蘇志宗）1080726