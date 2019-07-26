更多編輯台推薦新聞：
田中將大挨打狂丟12分 紅襪大勝洋基創紀錄
運動

田中將大挨打狂丟12分 紅襪大勝洋基創紀錄

統一發票5-6月 完整獎號看這裡
生活

統一發票5-6月 完整獎號看這裡

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
史上首例本土屈公病 新北市20多歲女性居家隔離
首頁 / 證券

信邦上半年EPS3.83元 創歷年新高

最新更新：2019/07/26 15:28

（中央社記者韓婷婷台北26日電）信邦隨著產業趨勢及客戶布局完善，營收獲利屢創新高，第2季及上半年財報再度繳出亮眼成績，第2季EPS 2.23元，累計上半年EPS 3.83元，均創下歷史新高點。

信邦今年上半年度合併營收新台幣88.40億元，年增19.02%；合併毛利率25.71%，較去年同期24.85%，增加0.86個百分點；合併營業淨利10.17億元，年增6.87億元成長48.09%；稅後淨利8.74億元，年成長23.96%，每股稅後淨利3.83元，上半年度稅後淨利及每股淨利同創公司成立以來歷史高點。

信邦第2季合併營收48.31億元，季成長20.50%，年成長22.58%；合併毛利率25.70%，稅後淨利5.1億元季成長39.67%，年成長18.82%；每股稅後淨利2.23元，單季稅後淨利及每股淨利同創公司成立以來歷史高點。

信邦指出，去年度為因應未來市場的耕耘及技術的發展，造成營業費用的增加，已於今年度逐漸產生綜效，雖然今年度新台幣及人民幣仍貶值，但貶值幅度已較去年同期縮小，第2季及上半年度雖然營業外利益，較去年同期大幅減少，但第2季及上半年度的營運，仍受惠毛利率走升繳出歷年同期高點佳績。（編輯：蘇志宗）1080726

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報