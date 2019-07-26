開發金：明年底前100%併購中壽目標不變

（中央社記者劉姵呈台北26日電）開發金資深副總經理暨發言人張立荃今天表示，明年底前完成100%收購中國人壽的計畫不變，可能會採分批或一次併購。

開發金原本持有中壽股份9.63%，2017年9月以每股35元收購25%中壽股份，仍有65%的股份需收購，明年底是開發金原定完成對中壽100%收購的目標年限。張立荃指出，原定年限不變，不過考量這段時間，資本市場可能會產生變化，為了保持彈性，會採分批或一次併購，有具體的計畫會再與主管機關溝通。

另一方面，新總部大樓位於敦化北路台北學苑70年地上權預計今年底可望落成，中壽2013年底以141.68億元的價格，標下基地面積約4050坪，張立荃表示，明年下半年包括開發金及子公司中國人壽、凱基銀行都會喬遷。至於目前的南京東路總部大樓，因屋齡超過30年，考量都更不易，還在計畫要用何種方式出售。

凱基銀行方面，張立荃也補充，為了因應數位轉型、優化客戶體驗，花了2年的時間汰換舊新系統，改採TCS的銀行核心系統，也更新消金的6大系統，包括新財管下單系統、特定金錢信託系統、智慧鎖利系統改版、保管銀行主機升級、新財管客服下單系統及家庭會員專案系統改版。（編輯：鄭雪文）1080726