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制裁乾旱雙重夾擊 北韓經濟連續第二年萎縮

最新更新：2019/07/26 18:07

（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓中央銀行今天表示，2018年北韓經濟連續第2年萎縮，且萎縮幅度為21年來最大，顯示為遏止平壤核子計畫所祭出的國際制裁和乾旱已重創北韓經濟。

路透社報導，南韓央行韓國銀行（Bank of Korea）估計，繼2017年下滑3.5%後，北韓去年的實質國內生產毛額（GDP）萎縮4.1%，連續第2年縮水，萎縮幅度更是1997年以來最大。

北韓並未公開任何經濟數據。南韓央行自1991年開始，以南韓對外貿易機構等多個消息來源不同的資訊為基礎，發表北韓經濟的估計值。

韓國銀行國家帳目協調組（National Accounts Coordination Team）負責人朴英煥（Park Yung-hwan，音譯）告訴記者：「2017年增加並強化的制裁（對北韓經濟）造成嚴重影響，乾旱也傷害占總產值超過20%的農業。」

國際加強制裁使北韓去年出口減少近90%，國際貿易額下跌48.4%。這是南韓央行近30年前開始公布數據以來，北韓出口萎縮最大的一次。

南韓央行表示，受到煤礦與礦物出口制裁影響，礦業產值縮水17.8%，農林漁業產值則因乾旱縮水1.8%。

根據南韓央行，北韓人口估計有2513萬，每人平均年收入為1298美元（約新台幣4萬344元）。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1080726

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