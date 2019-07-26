觀望Fed利率決議 新台幣交投清淡小貶0.5分

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）美國聯準會（Fed）下週將公布最新利率決議，匯市觀望，交投清淡，今天新台兌美元狹幅盤整，以31.090元作收，貶0.5分，連2貶；台北及元太外匯經紀公司總成交量縮至9.44億美元。

累計本週新台幣兌美元共貶值4分，貶幅0.13%，終結連續2週升勢。

外匯交易員說，正值Fed下週召開利率會議前夕，本週匯市明顯轉為觀望，總成交量逐日縮減，至今天只剩9.44億美元。

外匯交易員指出，市場原先預估Fed會一次降息2碼，並預期歐洲央行（ECB）可能會進一步採取寬鬆策略，結果ECB維持基準利率不變，後續會祭出何種寬鬆措施仍不具體，態度並未如想像鴿派，市場對Fed大幅降息預期也逐漸降低。

外匯交易員表示，多變的降息預期，使匯市交投明顯轉為觀望，一切等待Fed最新利率決議出爐；今天新台幣兌美元在外資偏向匯出、出口商月底拋匯兩股力道對抗下，陷入狹幅盤整。

展望後市，外匯交易員認為，預期下週Fed很可能降息1碼，若真如此，對新台幣走勢影響不大，除非是跌破眼鏡宣布不降息，或是一次降息2碼，國際美元才可能大幅變化，影響新台幣走勢；預估下週新台幣兌美元匯價，將介於31.000元至31.100元區間盤整。

新台幣兌美元今天開盤價為31.095元，最高31.070元、最低31.100元。（編輯：鄭雪文）1080726