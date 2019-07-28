台股高檔震盪 投信：旺季有利緩步墊高

（中央社記者江明晏台北28日電）台股高檔震盪，投信指出，短線獲利了結心理關卡難免，加上美中貿易談判及聯準會會議將至，市場波動難免，但外資法人對盤勢表現正向，加上第3季旺季可期，有利台股緩步墊高。

回顧過去一週，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股持續受惠下半年半導體展望等樂觀氣氛，加上展望透露出對於整體產業5G加速推升進展，以及資本支出增溫激勵，走勢維持正向。

從技術面來看，根據證交所資訊顯示，台股指數從5月底中美貿易衝突與華為事件的波段低點10300點至今接近11000點關卡，股價進入高檔壓力區並向上挑戰5月6日的跳空缺口。

隨著台股來到相對高檔區，廖哲宏表示，短線上，投資人獲利了結心理關卡難免，加上接下來有美中貿易談判以及美國聯準會（FED）會議將至，市場波動難免。不過現階段從資金面來看，外資法人動向相對正向，對盤勢表現仍正向。

展望後市，廖哲宏表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）會議是現階段較受到值得關注的事件，認為在降息符合市場預期的「按部就班」以及降息不如市場預期的「先苦後甘」情境下，基本面下檔風險有限。

在美中貿易談判進度上，廖哲宏表示，中美貿易戰如同先前預期，邊談邊打將成常態，因此即使談判即將重啟，「變中不變」的轉單效益受惠概念族群，仍具有中長期投資題材。無論中美貿易最後是合是分，中國品牌以亞洲供應鏈取代美系供應鏈已成趨勢。在題材面，則是持續看好半導體、PA、光通、IC載板等族群。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，美股第2季財報優於預期，支撐美股費半指數續創高，近期台股大盤呈現在11000點至10900點壓力區附近震盪，指數在半導體龍頭廠法說會釋出利多後，第3季旺季仍可期待，加上市場仍高度期待美國聯準會降息，均有利台股緩步墊高，時序將進入8月，盤面焦點將聚焦7月營收表現，由於7月貿易戰舒緩，供應鏈預期恢復正常，可望支持下半年看法偏向正面。

林佳興指出，整體景氣維持短中期緩慢成長趨勢；就資金面而言，美聯準會原本預期要降息2次，可能因為貿易戰舒緩或是數據未如預期差，轉變為降息1次，景氣與資金對股市的影響是交錯的，將讓整體指數不易有明確的方向，轉而偏向高檔震盪盤；美股進入超級財報週，密切留意法人對重點企業後市展望評估，而美中貿易戰二度休兵後，7月30日將於上海舉行第12輪美中經貿談判，放鬆華為禁令將是市場關注焦點。

產業方面，林佳興分析，電子股可關注資料中心、伺服器供應鏈、5G、ABF、車用電子、AI等族群。在5G需求優於預期和伺服器建置需求不減下，半導體、功率放大器（PA）、印刷電路板（PCB）及CCL等5G供應鏈，未來營運展望可期；傳產可關注成衣、紡織等產業。（編輯：蘇志宗）1080728