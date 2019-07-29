那斯達克創新高 台股旺季可期

（中央社記者吳家豪台北29日電）美國企業財報亮麗，美股26日收紅，標準普爾500和那斯達克指數均創新高；投信認為，台股第3季旺季仍可期待，加上市場仍高度期待美國聯準會降息，均有利台股緩步墊高。

因Google、星巴克公司（Starbucks）和其他美國企業財報亮麗，且投資人預測美國聯邦準備理事會（Fed）本週降息，美股26日收紅。

美股道瓊工業指數終場上漲51.47點，或0.19%，收在27192.45點；標準普爾500指數上漲22.19點，或0.74%，收在3025.86點；以科技股為主的那斯達克指數上漲91.670點，或1.11%，收在8330.211點。

台股加權股價指數26日開低震盪、量縮整理，盤中低點約10879點，失守週線約10932點與10900點整數關卡，終場下跌49.43點，收在10891.98點，跌幅0.45%，成交值1108.4億元。

台股科技大廠法人說明會本週陸續登場，釋出展望將成為市場多空焦點。世界先進、穩懋、中光電、台郡等將於30日舉辦法說會；日月光投控、聯發科、中華電將於31日舉辦法說會；台達電將於8月1日舉行法說會。

蘋果公司（Apple）和晶片大廠英特爾（Intel）26日表示雙方達成協議，蘋果以10億美元收購英特爾旗下大部分數據機事業，在完成這項收購案後，蘋果將擁有1.7萬項無線科技專利，涵蓋行動通訊標準到數據機。法人認為，無線晶片設計大廠高通（Qualcomm）業績恐將下滑，聯發科面臨高通的競爭可能加劇。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，台股指數在半導體龍頭廠法說會釋出利多後，第3季旺季仍可期待，加上市場仍高度期待美國聯準會降息，均有利台股緩步墊高；時序將進入8月，盤面焦點將聚焦7月營收表現，由於7月貿易戰紓緩，供應鏈預期恢復正常，可望支持下半年看法偏向正面。（編輯：趙蔚蘭）1080729