股利入袋助攻消費信心 家庭經濟指標續創新高

（中央社記者潘姿羽台北29日電）股利發放讓民眾的荷包胖了不少，且市場期待台股挑戰萬一行情，中央大學台經中心今天發布7月的消費者信心指數（CCI）走揚，股票投資時機指標顯著上升，且「未來半年家庭經濟狀況」續創歷史高點。

中央大學台經中心今天發布7月CCI為81.48點，與上月相較，上升1.68點；其中6項子指標，物價水準、家庭經濟狀況、投資股市時機、購買耐久財、國內經濟景氣等5項指標上升，僅就業機會下降。

值得注意的是，「未來半年國內經濟景氣」為86.9點，較上月增加0.45點，且創下2015年5月以來最高紀錄。

中央大學台經中心執行長吳大任說明，現在的經濟情勢「外冷內熱」，出口受到美中貿易戰影響，但股市熱絡，加上台商回流的投資金額不斷上修，激勵內需表現，此指標因而創下51個月以來的高點。

7月的「未來半年家庭經濟狀況」子指標為91.15點，不只較上月上升0.55點，更續創歷史新高。

吳大任說明，家庭經濟狀況指標與投資股票時機指標具有連動性，7月CCI各項子指標中，以「未來半年投資股票時機」較上月上升8.8點，幅度最大，因前兩個月受到美中貿易戰急遽升溫，重創信心，導致指標跌落長期低檔，如今信心回溫，此外，台股逼近萬一行情，又逢股利入袋的時機，除了挹注家庭經濟，家庭經濟指標創歷史高點，投資股票時機指標也顯著攀升。

7月唯一下降的子指標是「未來半年國內就業機會」，較上月下降3.65點，跌至97.6點，為2011年4月以來新低。

吳大任解釋，勞動市場本來就屬於落後指標，就業機會下跌除了有季節性的畢業季因素，也反映了前幾個月廠商受美中貿易戰而調整人力供給的情形，不過隨著貿易戰趨於和緩，畢業季季節因素過陣子也會淡化，就業機會指標不至於一直壞下去。

儘管部分指標創下近期新高，子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」；從絕對水準來看，6項指標皆偏向悲觀指標。

另外，在「目前健康狀況」指標，7月調查結果為125.7點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」調查結果為104.9點，同樣呈現樂觀。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為7月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2761位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：黃國倫）1080729