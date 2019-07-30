追思半導體大老胡定華 宣明智：超平凡的偉大

聯電榮譽副董事長宣明智30日出席胡定華追思會，他說，胡定華是超平凡的偉大。中央社記者張建中攝 108年7月30日

（中央社記者張建中新竹30日電）半導體業大老胡定華追思會今天舉行，宏碁創辦人施振榮說，胡定華瀟灑走漂亮的一生。聯電榮譽副董事長宣明智則形容胡定華是超平凡的偉大。

旺宏前董事長胡定華11日辭世，享壽78歲，追思會今天在旺宏新竹科學園區總部舉行，副總統陳建仁代表總統蔡英文頒發褒揚令，高雄市長韓國瑜也發文肯定胡定華過去協助台灣推動資訊與半導體的卓越貢獻。

施振榮、宣明智、台積電前副董事長曾繁城等多位產業界大老，與工研院董事長李世光及潘文淵文教基金會董事長史欽泰也都出席胡定華追思會。

施振榮表示，他是胡定華的學生，1964年兩人一起進交通大學。施振榮還是大學三、四年級時，胡定華就已當了老師。

胡定華上課簡單扼要，常提前下課，讓大家去打球，令施振榮記憶深刻。施振榮說，胡定華瀟灑走漂亮的一生。

宣明智與漢微科前董事長許金榮及致茂董事長黃欽明也都是胡定華的學生，許金榮形容胡定華是最有智慧、最瀟灑的人，宣明智則形容胡定華是超平凡的偉大。

旺宏董事長吳敏求表示，從胡定華身上學習到誠實、紀律與遠見。誠實在企業經營非常重要，紀律在生產與研發很重要，如果忽略一個小細節，很多長期投資都可能泡湯。

至於遠見，吳敏求說，有的可以看2年，有的可以看到20年，很多科技公司都缺乏真正的遠見，旺宏看的是20年，有些投資短期不會有任何收獲，但胡定華想要替台灣做一些新的東西。（編輯：鄭雪文）1080730