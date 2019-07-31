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局勢動盪 歐美外商憂香港前景

最新更新：2019/07/31 08:10

（中央社記者林育立柏林30日專電）香港局勢持續動盪，歐美外商紛紛對香港的前景表示憂慮，擔心香港自由開放的形象受到重創。

瑞士「新蘇黎世報」（Neue Zuercher Zeitung）報導，一名瑞士銀行的經理人表示，愈來愈多中國大陸的投資人考慮不把錢匯到香港，而是轉到新加坡和瑞士。

報導說，香港的示威已經從反對「送中條例」，演變成對北京影響力的不滿，投資人擔心香港再也無法保有原來的獨立和自主。

香港向來以獨立的法治、清廉的行政機關、先進的金融體系和新聞自由聞名，備受國際企業青睞。

香港德國商會主席寧馬克（Wolfgang Niedermark）指出，儘管近日來局勢動盪，香港的優勢基本上還在，尤其新聞自由讓人印象深刻。

不過，根據美國傳統基金會（Heritage Foundation）最新評比，香港司法效率的分數大跌，近日一再舉行的示威更強化外商的不安。

寧馬克指出：「這些衝突的醜陋畫面傳到全世界，重創香港自由開放的國際貿易中心形象。」

香港美國商會在調查後也發現，由於示威導致生產鏈中斷和消費疲軟等因素，部分會員的營業額開始下滑。

美國商會呼籲港府正視抗爭者的訴求，找出衝突的根源，並展開具有國際公信力的獨立調查，以恢復司法聲譽。（編輯：林憬屏）1080731

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