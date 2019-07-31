轉單效應最強 台灣第2季GDP居4小龍之冠

（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處今天發布第2季經濟成長率概估統計為2.41%，在亞洲四小龍間表現最為強勁，主計總處官員表示，主因是台灣轉單效應較強所致。

主計總處第2季經濟成長率概估值為2.41%，較5月預測數大幅增加0.63個百分點，主因是出口及國內投資優於預期；觀察其他四小龍表現，香港第2季經濟成長率為0.6%、南韓2.1%、新加坡0.1%。

台灣第2季經濟成長率居四小龍之冠，主計總處官員表示，台灣第2季經濟情勢顯著好轉，是因為美中貿易戰開打後，促成台商回流及轉單效應，帶來正面效益；其中轉單效應在四小龍都有發生，但台灣受惠最多。

主計總處進一步指出，台灣第2季按美元計價商品名目出口年減2.58%，其中資通與視聽產品受產能回流影響年增20.15%，石油煉製品也增長7.45%，占比最高的電子零組件則因積體電路出口好轉，減幅收斂至負0.37%。

主計總處也提出以美元計價的第2季實質出口成長率佐證，剔除物價因素後，台灣年成長3%，南韓負0.2%、新加坡負4.4%，香港5、6月平均為負4.6%；官員表示，美中貿易戰衝擊之下，大家的出口都不好，台灣相較之下受影響程度沒那麼大，便是轉單效應的功勞。（編輯：蘇志宗）1080731