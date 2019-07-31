轉單效應及台商回流助攻 第2季經濟成長大幅上修

（中央社記者潘姿羽台北31日電）受惠轉單效應及台商回流，主計總處今天大幅上修今年第2季經濟成長率為2.41%，較預測值增加0.63個百分點；主計總處指出，在其他條件不變情況下，將推升今年經濟成長率至2.34%。

「國際經濟情勢確實沒有想像中好」，主計總處專門委員黃偉傑說，國際貨幣基金（IMF）很擔憂美中貿易紛爭對全球經濟產生的負面效果，除了使投資減少，最終需求也會減弱，因此7月下修全球經濟成長率0.1個百分點至3.2%，全球貿易量預測值也從4月的3.4%下修至2.5%。

美中貿易戰開打，台商紛紛以轉移生產基地因應，因此即便國際情勢不佳，台灣仍能從中受惠。

黃偉傑指出，台灣受轉單效應及台商回流2因素影響，出口及國內投資都優於預期，主計總處因而概估今年第2季經濟成長率為2.41%，較5月預測數1.78%大幅增加；若其他季表現維持5月的預測值不變，第2季概估值優於預期，可望推升全年經濟成長率至2.34%。

政府今年力推歡迎台商回台投資方案，經濟部通過審查的回台投資台商家數已達98家，黃偉傑表示，主計總處檢視這些廠商的第2季表現，資本設備進口值成長率達7成，出口則成長2成，都高於整體成長率，顯見廠商確實動起來。

黃偉傑指出，現在比較多是在台灣已有產線的廠商，擴大投資或增加產能，但隨著回流台灣的台商陸續購地、蓋廠、買設備，並進入生產階段，對於經濟的貢獻會越來越顯著，從投資、出口到就業，將形成正面循環，有助於改善長期「悶經濟」狀況。

至於轉單效應能夠延續多久，黃偉傑表示，轉單效應與最終需求多寡有直接關聯，如果美中貿易戰升溫，全球需求驟降，轉單效應也會跟著縮水。

另外，媒體詢問，中國文化和旅遊部今天宣布，明天起停發陸客赴台自由行簽註，這是否會傷及經濟成長動能。

黃偉傑坦言，此舉確實影響經濟表現，以去年情況來說，中國大陸來台觀光客達200多萬人次，自由行約占5成，如果自由行被限縮，勢必對觀光產業造成影響，主計總處8月中旬公布的最新經濟預測，會把此因素納入考量。

除了陸客自由行帶來的不確定性，黃偉傑提醒，美中貿易風險仍在，加上英國脫歐、地緣政治的緊張情勢可能帶動國際能源價格上漲，這些都是下半年必須面對的經濟變數。（編輯：楊玫寧）1080731