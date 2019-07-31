憂無協議脫歐成真 英汽車業投資銳減逾7成

（中央社倫敦31日綜合外電報導）英國汽車產業團體汽車製造商和貿易商協會（SMMT）今天表示，英國汽車業因擔憂出現失序的英國脫歐，導致上半年投資額遽減超過70%。他們還警告，無協議脫歐將是「最壞結果」。

汽車產業是英國最大貨物出口業，就業人口超過80萬。他們也是最大聲反對英國無協議脫離歐洲聯盟（EU）的產業之一，擔憂關稅提高和官僚程序恐造成生產中斷。

SMMT表示，英國汽車業投資總額由2017年上半年的6億4740萬英鎊和去年同期的3億4730萬英鎊，銳減至今年同期的9000萬英鎊（約新台幣34億元）。

SMMT執行長霍斯（Mike Hawes）表示：「投資人因擔憂無協議脫歐，而不採取任何行動。最壞的結果是無協議，這是他們害怕的情況，也是他們不投資的原因。」

英國汽車企業已花費至少3億3000萬英鎊（約新台幣125億元）因應英國脫歐，包括為緩和車款和零件在港口通關速度可能延遲帶來的衝擊，而預訂倉儲空間和囤積庫存。

英國前首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議未能獲得國會通過，新首相強生（Boris Johnson）因此希望和歐盟談成一份新協議，但也不排除讓英國在10月31日無協議脫歐。

英國支持脫歐人士長期辯稱，由於歐盟最大經濟體德國每年出口數十萬輛車至英國市場，德方將想盡辦法保護這類貿易。強生政府則已開始加強因應準備，並表明會協助受影響產業。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1080731