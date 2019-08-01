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公司治理評鑑落後 投保出席股東會督促改善

最新更新：2019/08/01 19:49

（中央社記者潘智義台北1日電）投保中心今天指出，今年上半年總計出席49場次股東會，主要鎖定減資彌補虧損幅度較高、董監事酬金異常、涉及經營權紛爭、公司治理評鑑結果居後的公司股東會。

投保中心表示，針對公司治理年度評鑑結果，連續兩年度落於最末級距的15家公司，出席這些公司股東常會，具體建議公司指定推動公司治理人員，擬改善及提升治理的方案，並定期提報董事會，以建立良善公司治理制度。

對於上市公司涉及私募議案涉有疑義、獨立董事候選人獨立性有爭議，或其他重大攸關股東權益案件，投保中心也會鎖定這些公司股東會，要求公司說明或提出具體建言。

投保中心說明，出席股東會主要是強化資訊揭露及督促提升公司治理。

另一方面，證交所統計，有關「資訊揭露」的部分，上市公司於今年2月底前申報去年度財務報告家數為87家，較5年前2月底的22家成長295%；在「非財務資訊揭露」方面，截至7月30日止，共計252家上市公司已將107年度企業社會責任（CSR）報告書申報至公開資訊觀測站，其中212家屬於法規強制規範編製，40家屬自願編製，尚有57家依規定可延至9月30日完成申報。（編輯：鄭雪文）1080801

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