貿易戰升溫 南韓被日本移出出口夥伴優惠名單

（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）日本政府今天召開閣僚會議並通過新版「出口貿易管理令」，將南韓移出簡化出口手續的白名單，預計本月下旬生效。

南韓聯合新聞通訊社報導，此一新版「出口貿易管理令」將經日本經濟產業大臣世耕弘成簽字、首相安倍晉三聯名簽字、頒布等程序，從此21天後生效。

預計日本可能於下週頒布新令，正式生效時間約為本月下旬。南韓成為2004年被指定為白名單之後，第一個被踢出的國家。

報導指出，日本將南韓移出簡化出口手續白名單，是繼限制半導體核心3零組件出口南韓之後，再度將韓日貿易戰爭全面擴大。對此，南韓也研討廢除「韓日軍事情報保護協定」（GSOMIA），導致韓日關係急遽惡化至1965年兩國建交以來的最低潮。1080802

日取消南韓貿易優惠 嚴格管制多品項28日上路

（中央社東京2日綜合外電報導）日本今天決定將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，這是日本首度將「白色名單」國家除名。除上一波強化半導體原料出口，28日起恐將嚴格管制絕大多數品項出口南韓。

日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）等日媒報導，此舉勢將引發南韓政府強烈反彈。

日本目前指定包括美國、英國及南韓在內的27國適用貿易優惠，被稱為「白色名單」，南韓是第一個被除名的國家。

日本政府以南韓出口管理體制並不完善等作為理由，就安全保障角度重新檢視這份名單。

日本經濟產業大臣世耕弘成在內閣會議後的記者會上說，這項措施並非是禁止出口，只要手續及出口管理完備，還是可以出口。

日本政府內閣會議上午正式決定將南韓從「白色名單」除名，除了7月已強化出口管制的3項關鍵半導體原料，多數產品28日起出口到南韓也將受到嚴格管制。

28日起受到嚴格管制的品項，包括工具機及碳纖維等可能轉為軍事用途的產品，原則上每項產品在出口到南韓時，都必須取得日本政府核准。

更有甚者，除了食品及木材等，只要日本經濟產業省認為恐有使用在武器方面的情況，出口企業都必須取得個別許可。

但政府內部及業界看法指出，對出口相關品項的企業也有例外原則，可以適用整批出口而不用逐件申請的簡化制度，及就算被排除在「白色名單」外，對南韓的出口也可以大致比照出口中國的處理方式，因此，對實際上的貿易影響有限。

南韓外交部長康京和昨天跟日本外務大臣河野太郎會談時說，如果日本真的決定將南韓從「白色名單」除名，韓日關係將雪上加霜，她感到十分憂慮。

康京和還說：「我們也只能採取必要的因應措施。」

日本政府對今天這項措施，從7月1日起徵集日本民眾意見，並在7月24日截止，共收到逾4萬件意見，贊成將南韓除名的比率高達逾95%；南韓政府雖然也提出反對這項措施的意見書，但日本政府基於民意力挺決定實施。

日本是在2004年將南韓納入「白色名單」國家，因此，日本政府高層官員曾說，只是讓南韓回到2004年前的狀態，對全球供應鏈不致產生影響。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080802