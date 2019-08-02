美中貿易戰升溫 投顧：電子業旺季恐修正

（中央社記者吳家豪台北2日電）美國總統川普宣布將從9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，投顧分析，包含蘋果等消費電子商品都在加稅範圍內，對電子業不利，下半年旺季效應可能面臨一些修正。

美中談判代表日前在上海舉行最新一輪談判，未取得重大進展，美方代表無功而返。一天後，川普透過推特表示，將自9月1日起，對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅。

華南投顧董事長儲祥生今天接受中央社記者電訪指出，3000億美元的中國商品涵蓋層面很廣，包含蘋果產品在內，加徵10%關稅後「也蠻貴的」，對終端消費一定有些影響。

儲祥生說，雖然很難預測從現在到9月1日前的局勢會如何變化，但基本上對下半年電子業不利，這代表美中貿易戰已經進展到另一個階段，也意味著透過談判仍無法解決問題。

新光投信董事長劉坤錫說，川普宣布加徵10%關稅，將影響蘋果手機、筆電、桌機等產品，對所有蘋概股都會造成衝擊，提高的成本可能反映在終端售價，因此原先市場預期下半年仍有電子業旺季的看法，可能面臨一些修正。

儲祥生建議，投資人目前應該採取偏保守策略，仍須觀察美股走勢，只要美股不跌，台股就不容易大跌；以往較適合採取防禦性布局的金融股目前股價還在相對高點，很多以銀行為主體的金融股股價還高高在上，較不適合增加持股。

在9月1日正式加徵10%關稅前，劉坤錫建議投資人先保守應對，觀察市場如何消化利空，防禦性布局類股可考慮餐飲等純粹內需型族群。他也坦言，美中雙方堅持的原則很難妥協，看來貿易戰還要打很久，不排除可能打到明年美國總統大選前。（編輯：趙蔚蘭）1080802