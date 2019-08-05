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豐興鋼品續維平盤 留神貿易戰影響

最新更新：2019/08/05 11:16

（中央社記者韋樞台北5日電）國內外近期鋼品需求量變化不大，價格穩定，鋼筋大廠豐興本週各式鋼品維持平盤。值得關注的是美中貿易戰火又起，人民幣匯率今天貶破7元大關，大陸鋼品出口恐對市場造成波動。

豐興（2015）各式鋼品本週續維持平盤。國內廢鋼收購價每公噸新台幣8400元；鋼筋每公噸1萬6800元；型鋼基價每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週上漲10美元，每公噸295美元；美國貨櫃廢鋼本週小漲2美元，每公噸280美元；澳洲鐵礦砂本週每公噸下跌10.3美元，由每公噸118.75美元跌至108.45美元。

豐興鋼鐵表示，國際廢鋼大買家土耳其和越南近期並未出手大買，需求變化不大，廢鋼價相對平緩，台灣又值夏季電價，鋼鐵廠使用廢鋼量不多，價格不易拉升。

豐興鋼鐵指出，值得注意的是，美國聯準會（Fed）日前宣布降息1碼，日圓成為熱門的避險貨幣之一，日圓升值之下，日本2H廢鋼外銷報價漲價，形成與美國貨櫃廢鋼之間每公噸10美元到15美元的價差。

對於新一波美中貿易戰的影響，豐興認為，值得留意的是，大陸鋼鐵產品出口美國不易後，人民幣貶值救出口，未來有可能會改銷售到其他市場，造成其他市場價格的大幅波動。

人民幣兌美元匯率今天貶破7大關，在岸人民幣最低一度貶至7.0424，離岸人民幣兌美元匯率貶破7.1。（編輯：林孟汝）1080805

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