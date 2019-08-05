5G遊戲規則說明會6日登場 NCC：3共有具體方向

（中央社記者吳柏緯台北5日電）攸關5G頻譜競標的「行動寬頻業務管理規則」將於明天上午舉行修正草案說明會，5大電信業者均會參加。外界關注的共用頻譜、共用與共建網路的「3共」議題，NCC表示已有具體政策方向。

台灣5G頻譜競標戰爭預計年底開打，明天上午率先登場的是，被稱為「遊戲規則」的「行動寬頻業務管理規則」修正草案公開說明會。國家通訊傳播委員會（NCC）綜合規劃處處長王德威指出，將會以「有效利用資源」與「公平競爭」做為草案最重要的核心。

據悉，5大電信業者明天都會派員到說明會現場表達意見，議題可能聚焦法律、技術等層面。而外界關注的「3共」議題，預料也會在會中提出。

今年5月，立法院三讀通過電信管理法，開放電信業者可以共用頻譜、共用與共建網路，俗稱「3共」，被外界解讀為增加彈性、加速5G的發展。不過未來5G競標開始後，電信業者要如何達成「3共」、相關規範一直不明朗，也成為部分業者的疑惑。

王德威對中央社記者表示，NCC對於「3共」已經有明確的政策方向，若電信業者對此有疑慮，細節將會在明天的說明會中說明。具體的文字內容，預計在本週三的委員會中討論，並於下週二針對討論的結果舉行說明會。

5大電信業者明天除了派員出席上午的說明會外，5間公司的董座、總經理也要到NCC拜訪代理主委陳耀祥與委員。知情人士透露，時間就在明天下午，至於談論的內容則以5家業者都關心的議題為主。（編輯：鄭雪文）1080805