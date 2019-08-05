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華研上半年每股賺5.31元 創同期新高

最新更新：2019/08/05 17:59

（中央社記者吳家豪台北5日電）文創股華研公布2019年上半年財報，因高毛利的授權收入比重較高，上半年歸屬於母公司稅後淨利達新台幣2.81億元，年增12.8%；每股盈餘（EPS）5.31元，創歷年同期新高。

累計2019年上半年，華研營收達7.1億元，較去年同期減少16.9%。

華研發布新聞稿指出，因授權收入穩定、演藝經紀收入加溫，今年第2季合併營收3.84億元，季增17.8%，但年減26.2%；與去年同期相較，雖然旗下藝人有變動，但因業務結構改變，平均毛利率達63.5%，維持今年以來的高水準，較去年同期增加13.4個百分點。第2季歸屬於母公司稅後淨利1.51億元，季增15.5%；每股盈餘2.85元。

華研第2季營收比重為授權收入占62%、演藝經紀收入占37%、實體收入1%；由於旗下藝人活動開始加溫，第2季演藝經紀收入比重較第1季拉高。

華研表示，下半年藝人活動進入旺季，目前已排定林宥嘉、動力火車、郁可唯等歌手的大型演場會19場，較上半年的10場增加近一倍，全年演唱會場次也將較去年的13場倍增。此外，福原愛產後復出，已開始洽談多項活動。

華研擁有約1900首歌曲著作權IP（智慧財產權），授權收入為長期穩定的獲利來源，華研並持續創作歌曲，平均每年新增100首歌曲IP，累積更豐富曲庫，有利授權談判條件、挹注獲利成長動能。

華研表示，自2014年跨入文創經紀領域後，每個插畫角色均自成品牌經營，創造出授權周邊產品、聯名活動、代言等；下半年馬來貘進軍泰國、爽爽貓與知名服飾佐丹奴合作在大陸推出聯名系列，掰掰啾啾也將在今年年底推出首部漫畫，已獲得日本與大陸的代理商詢問洽談。（編輯：郭萍英）1080805

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