慧洋前7月每股稅前2.28元 年增7成7

（中央社記者韋樞台北5日電）大型散裝航運業慧洋海運自結前7月營收、營業利益和稅前盈餘均明顯成長，每股稅前盈餘2.28元，年增7成7。慧洋看好第4季北半球穀物收成旺季，將帶來新一波營運高峰。

慧洋海運7月合併營收新台幣11.81億元，年增3.53%，營業利益2.75億元，年減14.35%，稅前盈餘6367萬元，年減55.44%，每股稅前盈餘0.1元，大幅少於去年同期的0.23元。

慧洋累計前7月合併營收80.19億元，年增9.9%，營業利益19.67億元，年增6.99%，稅前淨利14.48億元，年增77.26%，每股稅前盈餘2.28元，勝過去年同期的1.32元。

展望下半年，慧洋仍維持樂觀看法，主要是近期BDI指數雖然漲多拉回，但比上半年已明顯回升，接下來第4季進入北半球穀物收成旺季，有助於市場對巴拿馬型散裝船的運輸需求，可望帶動新一波營運高峰。

另一家散裝航運業正德公布上半年財報。合併營收3.94億元，營業毛利1.03億元，營業利益0.77億元，均穩定成長，稅後盈餘0.37億元，每股稅後盈餘（EPS）0.24元，略少於去年同期的0.28元。

正德近兩年調整體質，去年購入3艘船舶加入營運並全數轉為出租以長約為主；今年購進1艘載重噸數4.2萬噸巴拿籍散裝貨輪，已簽下長約，並於4月加入營運行列，旗下13艘船全數有租約，今年力求在現金收支平衡下降低負債比，集團船舶在長短租策略應用下，鎖定獲利及避免市場波動造成風險，法人估正德今年營收獲利可望穩定成長。（編輯：鄭雪文）1080805