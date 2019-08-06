貿易戰急遽升溫 美股道瓊崩跌767點今年最慘

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）美國威脅對中國加徵新一輪關稅後，北京放任人民幣重貶，並暫停增購美國農產品，導致美股不支倒地，道瓊工業指數崩跌767點，標普500指數重挫近3%，創今年最糟單日表現。

美中上週貿易談判未果，美國總統川普揚言9月1日起對約3000億美元中國輸美貨品加徵10%關稅，貿易戰烽火再起。人民幣兌美元今天「破7」，重要心理關卡失守，外界認為北京以匯率反擊華府關稅施壓。兩國你來我往，重創投資人信心，全球股市籠罩沉重賣壓。

美股延續上週疲弱走勢，開低走低，道瓊工業指數盤中不斷下探，一度暴跌逾961點，終場大跌767.27點，跌幅2.9%，收在25717.74點。標準普爾500指數重挫87.31點，跌幅2.98%，收在2844.74點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌278.03點，跌幅3.47%，收在7726.04點。

3大指數都改寫今年最大單日跌幅紀錄。道瓊指數連5黑；標普500指數連6黑，自7月26日所創歷史高點拉回約6%；那斯達克指數連6黑，陷入2016年以來最長頹勢。

受美中貿易戰影響最深的科技、工業股表現淒慘。蘋果公司（Apple）股價大跌5.2%，收在193.34美元，臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon.com）及Google母公司Alphabet股價跌幅都超過3%。

波音（Boeing）、開拓重工（Caterpillar）股價分別下挫2.5%、2.3%，近期捲入美中貿易糾紛的聯邦快遞（FedEx）重挫近4%。

晶片股一片「綠油油」，費城半導體指數慘跌4.36%。台積電美國存託憑證（ADR）重挫4.3%，超微（AMD）與美光科技（Micron Technology）股價跌幅都超過4.8%，英特爾（Intel）也下跌3.5%。

隨著投資人信心受創，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）飆升近40%，衝上24.59，創近7個月來新高。

川普因不滿中國未兌現增購農產品支票而揚言加徵新一輪關稅，加上聯邦準備理事會（Fed）宣布降息後，主席鮑爾（Jerome Powell）澆了預期聯準會今年將多次降息的投資人冷水，美股上週便顯現走弱跡象。

北京本週開始還擊，首先是人民幣兌美元貶破7關卡，為逾10年來首見。中國人民銀行（中國央行）隨後以有關負責人名義表示，人民幣走貶受「單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響」，形同將矛頭指向美國。

眼見人民幣走貶有利中國貨品出口，川普在推特發文抨擊北京操縱匯率。貿易戰是否會蔓延成貨幣戰，深受矚目。

除了放任人民幣貶值，北京還在美股賣壓沉重之際「補刀」。新華社在美東時間中午報導，美方威脅加徵新一輪關稅，違背兩國元首6月底在大阪會晤共識，中國相關企業已暫停採購美國農產品。這則報導形同火上加油，導致美股午盤跌勢加劇。

亞股、歐股及美股大跌之際，投資人紛紛湧向避險標的，導致國際金價走揚，全球多國公債殖利率直落、價格上漲。美國10年期公債殖利率降至1.74%，創2016年11月以來新低。這項券種與3個月期美債殖利率差創2007年以來新高，預示經濟衰退的殖利率曲線反轉（又稱倒掛）警報大作。

在美中貿易戰難解、全球經濟前景變數大增的情況下，聯邦資金利率期貨市場行情顯示，投資人加碼押注聯準會繼上週宣布逾10年來首次降息，今年還會調降基準利率，進一步支撐美國經濟。（編輯：張佑之）1080806