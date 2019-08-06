5G釋照倒數 說明會聚焦標金與頻譜上限

（中央社記者吳柏緯台北6日電）NCC今天上午舉行「行動寬頻業務管理規則」修正草案說明會，攸關年底5G頻譜競標，5大電信業者均派代表出席。合理的標金、頻譜上限與共用頻譜等議題都被提出討論。

台灣之星法規暨漫遊互連處處長王俊亦在會中率先發言表示，希望未來在競標時，將3.5GHz頻譜上限訂在70到80MHz，而非會內目前規畫的100MHz。他以國外經驗說明，有些國家透過保護措施，確保市場上有第4家電信業者。

除此之外，而對於外界關注的共用頻譜、共用與共建網路「3共」議題，王俊亦也提出擔憂。他表示，共頻共網是為了補強不足的部分，但是這都是透過商業協商，建立起非常深的商業合作模式，如果有業者標到的頻譜不足想要尋求其他業者合作，但是雙方原本沒有合作經驗，只是看的到吃不到。

對於台灣之星的擔憂，國家通訊傳播委員會（NCC）綜合規劃處處長王德威指出，若3大業者有意要排除第4家業者，在標金的支付將會付出很大的代價，在商業考量，這種情況不至於會發生，市場上還是會有第4家業者的空間。

另一名綜規處官員也引述國外經驗說明，即便將頻譜上限訂在100MHz，但經過市場競爭，最後仍保有4家的競爭規模。另外像是義大利的經驗，將頻譜拆成80MHz與20MHz，最後也由各兩家業者拿下，市場上仍有4家業者。

元智大學資傳系助理教授葉志良發言時指出，對於NCC規劃的5G競標採正面看待，但是他也提醒，未來針對「3共」的規範應概要更清楚，避免未來引起爭議。

王德威說明，「3共」已經有明確的政策方向，具體的文字內容，預計在7日的委員會中討論，並將於13日針對討論的結果舉行說明會。

遠傳電信協理蕭景騰則建議，由於5G技術還沒有很成熟，而且在業務發展上也還需要一些時間，因此競標金額應該要更合理。

根據NCC目前的規畫，今年年底的競標將釋出3.5GHz、28GHz與1800MHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬、28GHz頻段釋出2500MHz頻寬、1800MHz頻段釋出2x10MHz頻寬。

2013年NCC推動4G第一波釋照時，總共釋出700MHz、900MHz、1800 MHz三頻段，總計270MHz頻寬。當時共有6家業者參與競標，最後歷經了40天，總計393回合的出價，最後結標金額達新台幣1186.5億元，遠高於底價359億元。今年的5G頻譜競標預期將會更加激烈，已有有意參與競標的業者，喊出標金無上限。（編輯：黃國倫）1080806