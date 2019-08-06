捷迅上半年EPS 1.3元 獲利連5季成長

（中央社記者韋樞台北6日電）物流業者捷迅上半年成績單亮眼，每股稅後盈餘（EPS）1.3元，優於去年同期的1.05元，獲利連5季成長。捷迅表示，新客戶貢獻營收和獲利，預期電商市場占比會再成長。

捷迅上半年合併營收新台幣13.45億元，年增4.21%；營業毛利1億4968萬元，年增20.18%；毛利率11.13%，高於去年同期的9.65%；稅後淨利3403萬元，每股稅後盈餘1.3元，年增23.81%，連續5季成長。

捷迅總經理孫鋼銀表示，近期美國總統川普宣布從9月1日對中國大陸輸美3000億美元商品加稅10%，但人民幣貶值及中國大陸出口退稅政策反而稀釋加徵10%關稅的影響，研判中國的發貨人和美國的消費者應該可以承受，對捷迅並無重大影響。

在大陸郵包業務方面，捷迅已取得中國大陸數個城市來台轉口至歐美的業務；在傳統承攬業務方面，與新客戶配合的新航線陸續增加，營收及獲利也同步成長。

孫鋼銀指出，大陸宣布暫停陸客來台自由行及限縮團客來台，航空公司已開始考慮減班或調整機型，預計未來將衝擊運價及航空艙位供給，對貨運承攬業者反而可能是個轉機。

孫鋼銀強調，下半年仍將延續三大主軸發展，包括跨境轉口運送、海外物流倉及最後一哩服務，在現行消費者人均所得提高情況下，電商市場占比會再增長，未來捷迅將加強市場開發，並多元平衡發展各營運項目。（編輯：楊玫寧）1080806