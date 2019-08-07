群電7月營收創歷史新高 第3季營收拚增雙位數

（中央社記者韓婷婷台北7日電）群光電能財報繳出亮眼成績，上半年EPS為1.74元，年增52.6%，創同期歷史新高。第3季進入產業旺季，7月營收率先攀上歷史新高，法人看好第3季營收季增、年增率均達雙位數。

群電今天舉行法人說明會，總經理曾國華表示，第2季PC相關及雲端智能產品營收均呈現雙位數年成長，帶動營運表現優於預期。

曾國華指出，近期雖然美中貿易戰況反覆，對整體產業的影響不容忽視，但這也是考驗廠商競爭力的大好機會，已積極推動泰國建廠計畫、並擬定相關因應對策，期盼能在不景氣中積極搶市、擴大市占率。目前公司整體訂單狀況良好，對下半年展望維持樂觀看法。

群電第2季合併營業額新台幣83.09億元，年增8.0%，續創同期歷史新高。受惠於產品組合優化及成本結構改善，第2季合併毛利提升至13.35億元，年成長為31.5%，合併營業淨利更是較去年大幅躍增161.4%，來到5.29億元，續創同期歷史新高。歸屬於母公司業主稅後淨利3.35億元，年成長50.3%；EPS為0.88元，年增49.2%。

累計2019上半年合併營業額155.38億元，年增11.5%，合併毛利與營業淨利分別為23.72億元和8.27億元，年成長分別為30.5%和135.0%。稅後淨利6.63億元，年成長53.1%，上半年每股稅後純益1.74元，創同期歷史新高，年增52.6%。

群電7月營收32.74億元，月增率10.1%，年增率約15.0%，改寫歷史新高；自今年1月起，單月營收已連續7個月創同期歷史新高。累計前7月自結合併營收188.12億元，年成長達12.1%。

展望後勢，群電表示第3季開始PC市況逐步加溫，除了Intel CPU缺貨的問題得到紓解外，NVIDIA、AMD與PC品牌廠新款顯示卡於7月陸續上市，可望為電競PC市場注入活水。再加上Type C筆電和智慧家庭產品的需求相繼爆發，多箭齊發下，樂觀看待第3季營收季增率、年增率均可望達雙位數，季營收、獲利將有望再創新高。（編輯：趙蔚蘭）1080807