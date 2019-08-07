精測不缺席5G應用測試 今年毛利率估逾5成

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）中華精測總經理黃水可表示，精測不會在5G晶片測試缺席，目前已有小量5G應用測試挹注。黃水可也指出，精測也不會在記憶體測試缺席。法人估精測今年毛利率可超過5成。

精測下午舉行線上法說會，黃水可表示，5G時代到來，整個半導體測試和封裝迎接5G時代來臨，精測不會在5G晶片測試缺席。未來5G晶片製程可能採用5奈米或7奈米製程技術。

黃水可透露，目前精測已經有小量5G測試應用挹注，不過量並不大，未來成長可期。

黃水可表示，精測持續分散產品風險應用，第2季已有成效，公司持續有新客戶和新訂單，驗證需要時間，部分營收有遞延狀況，期待營運維持成長力道。

在衛星通訊PCB板部分，黃水可指出，客戶有些計畫改變，產品進入新的驗證，目前產品仍在驗證階段。

在探針卡接單部分，黃水可表示，包括射頻元件和網通元件探針卡穩健成長，產能持續進行，未來發展以現有基礎和客戶需求進行投資。在記憶體測試部分，黃水可指出，精測也不會缺席。

法人預估，精測今年整體毛利率可維持在50%以上，今年營運重點開發探針卡整體解決方案。

從產品應用別來看，應用處理器（AP）占精測第2季業績比重約35%，射頻通訊元件占比約14%，網通處理器占比約6%，電源管理IC占比約5.2%，模組占比約4.5%，工程驗證占比約11.8%。（編輯：鄭雪文）1080807