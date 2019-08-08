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首頁 / 證券

MSCI個股權重 臻鼎-KY調升最多

最新更新：2019/08/08 13:27

（中央社記者吳家豪台北8日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布季度調整結果，台灣個股權重共5檔調升、13檔調降，其中臻鼎-KY調升最多，升幅0.05559個百分點；聯電調降最多，降幅0.02071個百分點。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，今天公布的權重調整結果將於台灣時間8月28日收盤生效。

根據摩根投信提供的資料，本次MSCI調整，台股共5檔個股調升權重，升幅分別為臻鼎-KY約0.05559個百分點、台灣大約0.00333個百分點、群光約0.00135個百分點、中裕約0.00061個百分點、研華約0.00046個百分點。

另有13檔台灣個股調降權重，降幅分別為聯電約0.02071個百分點、台積電約0.00939個百分點、南亞科約0.00774個百分點、聯發科約0.00715個百分點、鴻海約0.00140個百分點、台塑約0.00065個百分點、中華電約0.00062個百分點。

其他遭調降權重的個股包括和碩降幅約0.00030個百分點、穩懋約0.00016個百分點、開發金約0.00013個百分點、台新金約0.00010個百分點、日月光投控約0.00006個百分點、國巨約0.00003個百分點。（編輯：李信寬）1080808

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