群光上半年EPS4.26元 創歷年同期新高

（中央社記者韓婷婷台北8日電）群光電子半年報繳出亮眼成績單，營收、營業毛利、營業利益與稅後淨利，均改寫歷史新猷，EPS為4.26元，年增1.1倍，創歷年同期新高，下半年旺季效益持續發威，營收可望續創新高，毛利率仍有拉升空間。

群光今天舉行法人說明會，上半年營收新台幣417.29億元，年增7.4%。營業毛利67.11億元，年增35.2%。營業利益21.13億元，年增64.2%。稅後淨利29.33億元，年成長1.1倍。

群光上半年毛利率、營益率、淨利率同時達到「3率3升」，毛利率16.1%、營益率5.1%、淨利率7.0%，分別較去年同期提升3.3、1.8及3.4個百分點，下半年毛利率可望持續攀升。

群光表示，上半年營收主要成長動能來自IOT物聯網智慧家庭及電競相關產品，上半年有一次性業外收益認列約0.9元貢獻。其中第2季營運表現優於法人預期，營收達225.51億元，季增17.6%，本業獲利能力強勁，營益率7.5%，為近10年同期新高，較去年同期提升4個百分點，毛利率16.9%，比去年同期增加3.6個百分點。第2季每股稅後純益1.87元，寫下近8年同期新高，年增60%。

群光智慧家庭產品（包括智慧音箱、智慧門鈴、無線網路攝影機等安控裝置）上半年營收較去年同期成長28%，電競相關（含鍵盤與電源）產品的營收年成長率達14%。

展望下半年，群光表示，第3季營收季增可望達雙位數成長，獲利部分預期受人工及材料成本下滑、匯率及產品組合優化等因素推動，本業可望再向上提升，優於第2季。整體下半年成長可望優於上半年，獲利成長更可望優於營收成長。

群光表示，儘管面臨美中貿易戰陰霾，已備好非中國的生產計畫，可望將影響層面降至最低。看好下半年的傳統旺季效益，來自AIOT領域如智慧家庭相關的消費性電子產品成長柴火持續旺盛，加上電競相關與Type C筆電產品的成長動能持續強勁。

群光7月份自結合併營收80.1億元，寫下近8月新高，月增2.6%，年增3.7%。累計今年1月至7月自結合併營收497.38億元，年增6.8%，創同期歷史新高。（編輯：楊玫寧）1080808