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振樺電雙率雙升 上半年本業獲利年增22%

最新更新：2019/08/08 20:53

（中央社記者吳家豪台北8日電）工業電腦廠振樺電整合綜效帶動毛利率、營業利益率攀升，2019年上半年營業利益新台幣4.5億元，年增22%；每股盈餘（EPS）3元。

振樺電今年第2季合併營收24.51億元，季增7%；毛利率提升至34.7%，為集團合併以來的單季新高，季增0.7個百分點，年增2.4個百分點；營業利益2.45億元，營業利益率10%也創集團合併以來新高；歸屬於母公司稅後淨利1.12億元，每股盈餘1.5元。

今年上半年振樺電合併營收47.39億元，較去年同期略增1.1%；合併毛利率達34.4%，較去年同期提升1.6個百分點，合併綜效持續發酵。

振樺電表示，就事業體而言，工業電腦（IPC）成長力道強勁，持續成長雙位數百分比；POS（端點銷售系統）與自助服務平台Kiosk兩大產品線，因全球政經環境不確定性持續影響，零售與餐飲服務客戶對於設備更新時程也有所延遲，反映至上半年營收較疲弱，然此兩大產品線皆已接獲指標性新客戶長期專案，放量速度取決於客戶的資本支出進程。

展望下半年，振樺電表示，第3季營收有歐美暑假因素影響，第4季進入傳統旺季，依歷史經驗，下半年營收常較上半年成長；未來在營業規模逐步擴大、毛利率獲得提升及營運管理資源持續整合下，營業利益率可望進一步提升。（編輯：郭萍英）1080808

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