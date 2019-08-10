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蘋果Q2出貨量下跌 被OPPO擠出三大銷售龍頭

最新更新：2019/08/10 12:03

（中央社舊金山9日綜合外電報導）市場研究機構馬基特公司（IHS Markit）指出，蘋果公司（Apple）上一季被中國企業Oppo擠出前3大銷售寶座，在不斷萎縮的智慧型手機市場失寵。

法新社報導，根據馬基特公司本週發布的報告，蘋果全球智慧型手機銷售量跌至第4名，第2季iPhone手機出貨量為3530萬支，略遜於Oppo的3620萬支。

馬基特公司統計，市占率高達23%的南韓電子大廠三星（Samsung）仍穩坐智慧型手機龍頭，賣出7510萬支手機，而市占率達18%的中國華為則以5870萬支奪得亞軍。

馬基特智慧型手機研究及分析主任洪朱熹（Jusy Hong）在線上貼文中說：「蘋果在出貨量方面持續面臨挑戰，而這個趨勢不太可能在短期內扭轉。」

分析師推斷，這家以美國加州為據點的科技巨擘雖然積極推銷iPhone，但相較於價格親民的Android手機，新一代智慧型手機價格「高檔」，就連幾年前的舊型號都要價不斐。

市調公司Counterpoint Research、國際數據公司（International Data Corporation）等其他智慧型手機市場追蹤機構則推斷，雖然iPhone第2季出貨量下跌，但蘋果在全球出貨量上仍是季軍。

市場追蹤者同時也報告，雖然智慧性手機市場萎縮，並正值美中貿易戰緊張之際，華為出貨量仍上升。

身為5G網路領頭羊的華為，因為疑似替中國情資單位開後門，而遭美國總統川普列入黑名單，儘管如此，Counterpoint副研究主任巴札克（Tarun Pathak）在公司市場報告中說：「禁令帶來的效果沒有在這一季轉變成下跌的出貨量，但未來就不會是這個情況。」

他說：「華為接著幾季度可能在中國本土市場採取積極手段，並會在那裡出現部分成長，但不足以抵銷海外出貨量下跌。」

根據Counterpoint，華為、Oppo、Vivo、小米及Realme等中國企業合計的全球市占率，在第2季達到42%新高。

分析師米西拉（Varun Mishra）說：「這些品牌積極往中國外擴張並達到成長，抵銷自家市場飽和的影響。他們的策略及產品組合更符合當地需求及偏好，而這也是他們的主要優勢之一。」（譯者：侯文婷/核稿：張曉雯）1080810

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