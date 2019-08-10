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俄火箭測試爆炸 原能會：加強監控輻射數據

最新更新：2019/08/10 16:30

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）俄國北部某軍事基地8日發生火箭爆炸意外，導致北德文斯克市的加馬輻射量激增。原能會表示，已加強監控全台輻射監測站數據變化，目前環境輻射監測值均為正常。

俄國北部某軍事基地8日發生火箭發動機測試爆炸意外，造成5名成員喪生外，也導致北德文斯克市（Severodvinsk）的加馬輻射量激增到平常的20倍，時間持續近半小時。

對此，行政院原子能委員會輻射防護處今天發出新聞稿表示，會持續密切注意事件發展，核安監管中心及輻射偵測中心，已立即加強監控全國53處即時環境輻射監測站的數據變化，目前國內環境輻射監測值均為正常。

原能會輻射防護處指出，俄國鄰近國家的官方單位包括大陸生態環境部、日本原子力規制委員會（NRA）及南韓核能安全與保安委員會（NSSC），至目前也都未發布相關消息，顯示各國環境輻射監測數據也在正常背景值範圍內。

原能會輻射防護處說，會高度關注後續發展，未來如確認俄國爆炸案有輻射外洩情形，原能會將立即啟動強化監控機制，並將即時發布輻射監控結果，以利民眾掌握相關最新訊息。（編輯：林孟汝）1080810

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