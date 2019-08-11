美中貿易戰持續牽動台股 法人動向是關鍵

（中央社記者潘智義台北11日電）美股道瓊工業指數上週五下跌90.75點，上週四外資由賣轉買，帶動台股大漲，法人認為，台股近期走勢仍受美中貿易戰及美股影響，法人動向依然是盤勢走向關鍵。

台北股市上週五因利奇馬颱風來襲而休市，週四收在10494.49點，大漲108.31點，三大法人同步買超，合計買超新台幣32.09億元。

由於美國已宣布，自9月1日起對中國銷美智慧手機、筆電等產品加徵10%關稅，因時間將近，貿易戰消息面的因素對台股的影響也受到市場關注。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國總統川普突然宣布對中國課徵3000億美元的關稅，著實讓市場一陣騷動，但衝擊的力道已不如過往，所以大盤反彈的力道仍強。

廖哲宏表示，近期國際情勢不確定再度增溫，全球市場也隨之震盪，即使如此，台股近期仍都在走自己的路，短期除了有政府資金的護盤外，部分台灣的供應鏈可望受惠美中貿易的「去美化」趨勢，但長期總經前景恐受到美中貿易爭端的影響，或有可能於第4季逐步浮現。

在布局策略上，廖哲宏認為，短線不建議追高，雖然經濟前景雜音多，但長線仍看好5G相關的周邊供應鏈，以及不受美中貿易戰影響的台商。

他指出，下半年可能的風險在於美中貿易衝突後，造成的實質經濟的走緩。加上今年的iPhone沒有亮點，5G手機的起飛仍須等待明年，這些中長線題材仍有機會在今年下半年發酵。

他說，貿易戰最後無論如何落幕，可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈，對台灣供應鏈有正面意義，從資金面來看，若貿易戰時間拉長，且聯準會也持續降息，須謹慎看待經濟是否走弱，以及外資的板塊挪移的力道。

宏遠投顧研究部副總經理陳冠升表示，近期台股走勢除了看美中貿易戰變化、美股漲跌之外，尚需觀察籌碼是否零亂、外資買賣超。

陳冠升指出，產業的產能變化也是後續觀察重點，例如台灣4家散熱模組廠年底產能倍增後，年產能擴大達2.5億至3億組，遠超過市場預估明年5G智慧手機約1億支的使用量，供過於求的壓力難免存在。

他認為，7月以來傳產股表現不如電子股，主因5、6月漲幅已大，在鋼鐵、塑化、汽車、工具機產業景氣不佳情況下，使資金重回電子股，加上中國限制陸客來台，影響觀光、飯店業表現。（編輯：楊凱翔）1080811