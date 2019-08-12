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日月光投控7月營收月增15.2% 第3季業績看增2成

最新更新：2019/08/12 08:55

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）半導體封測大廠日月光投控自結7月合併營收新台幣363.76億元，月增15.2%，年增11.1%。法人預估，日月光投控第3季業績季增上看2成。

日月光投控自結7月合併營收363.76億元，較6月315.71億元成長15.2%，比去年同期327.36億元增加11.1%。

其中日月光投控7月封裝測試與材料營收217.63億元，較6月207億元成長5.1%，比去年同期221.57億元減少1.8%。

展望下半年營運表現，日月光指出，今年資本支出會按照產能需要安排，預期較今年初評估增加，主要投資在封裝測試整合方案，因應下半年季節性需求，此外測試投資也會增加，因應晶片測試複雜度提升和測試機台要求。

日月光投控預估下半年成長明顯，下半年包括5G、手機、通訊、電腦、汽車和消費性電子等領域都可望增溫；今年逐季成長態勢不變，第4季封裝測試與材料以及電子代工服務（EMS）業務都會持續成長。

法人預估，日月光投控第3季整體業績可望較第2季成長15%到18%，上看2成，其中封裝測試與材料業績可望季增15%到18%，電子代工服務業績可望大幅季增超過4成，上看5成。（編輯：李信寬）1080812

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