餐飲股業績加溫 股價強勢

（中央社記者江明晏台北12日電）台股今天腿軟，但擁業績利多的餐飲類股強勢，六角繼上半年EPS賺贏去年全年，7月營收也續創單月新高，股價再登上櫃新高，逼近200元大關，瓦城、雅茗-KY今天股價也揚帆走高。

觀光股陸續公布7月營收與半年報，六角國際繼上半年EPS達4.53元，賺贏去年全年後，7月合併營收新台幣4.73億元，也連4個月突破4億元高檔，主要原因為最具潛力的日本市場以及北歐冰島與南歐西班牙等新市場傳來捷報，加上北美地區展店至130家，美、歐、亞洲展店動能，推升7月合併營收續創單月歷史新高，較6月及去年同期分別成長12.43%與28.6%。

六角累計1至7月合併營收27.99億元，年增率達33.87%，六角今天股價也再度大漲近6%，高點至196元，再創上櫃以來新高，股價自去年12月下旬以來，已出現超過3倍的漲幅。

瓦城7月營收攀升至新台幣4.3億元，年增10.6%，前7月累計營收達28.98億元，較去年同期成長15.3%，7月單月及年度累計營收皆創歷年同期新高，看好新展店加持下迎接暑假商機，第3季營收預期再拚新高。

瓦城今天股價也小漲，高點至307元，持續在300元關卡之上，坐擁觀光股王寶座。

雅茗-KY旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」擴張全球版圖，在美國加速展店，加盟商原物料備貨需求強勁，激勵7月營收達2.15億元，月增17.08%，創同期新高、歷史次高。累計今年前7月合併營收達13.2億元，年增4.28%，續創歷年同期新高紀錄。

雅茗-KY今天漲幅也超過3%，高點至82.5元，近3個月股價漲幅也將近2成。（編輯：李信寬）1080812