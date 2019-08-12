豐興鋼品維持平盤 後市關注鐵礦砂行情

（中央社記者韋樞台北12日電）國內外近期鋼品需求量偏弱，加上貿易戰影響，廢鋼買家也在觀望，鋼筋大廠豐興本週各式鋼品維持平盤。值得注意的是，鐵礦砂價格連3跌，對行情支撐會有一定影響。

豐興各式鋼品本週續維持平盤。國內廢鋼收購價每公噸新台幣8400元，鋼筋每公噸1萬6800元，型鋼基價每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週下跌10美元，每公噸285美元；美國貨櫃廢鋼本週跌5美元，每公噸275美元；澳洲鐵礦砂本週繼續下跌，每公噸大跌13.65美元，由每公噸108.45美元跌破百元關卡至94.8美元。

鐵礦砂價格連跌3週，7月29日當週每公噸由近期最高價的121.85美元開始下跌，截至本週已下跌達27.05美元之多，波動幅度頗大。

豐興鋼鐵表示，鐵礦砂價格走跌，美國貨櫃廢鋼價格也跟著下跌，廢鋼買家近期並未出手大買，需求量有些偏弱，行情變化不大，短期內國際行情看漲的機率並不高。

值得注意的是，鐵礦砂價格連3週下跌，對於鋼鐵行情支撐會有一定影響，市場將關注大型鋼鐵廠對第4季開盤及大陸鋼鐵廠對9月開盤的盤價變化。（編輯：張均懋）1080812