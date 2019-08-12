和大上半年每股賺1.5元 下半年看逐季揚

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）汽車傳動系統製造廠和大今年上半年稅後淨利新台幣3.82億元，每股稅後純益1.5元。法人預估，和大下半年業績可望逐季成長，11月之後可回到去年同期水準、甚至超越去年同期。

和大第2季合併營收15.05億元，較第1季14.8億元成長1.71%，第2季合併毛利率26.95%，比第1季29.22%減少2.27個百分點，第2季合併營業利益2.01億元，合併營益率13.4%，較第1季15.17%減少1.77個百分點。

和大第2季稅後淨利為1.89億元，較第1季1.92億元微減1.27%，第2季每股稅後純益0.75元，與第1季EPS 0.75元持平。

累計和大今年上半年合併營收29.85億元，較去年同期35.71億元減少16.4%，上半年合併毛利率28.07%，比去年同期31.98%減少3.91個百分點，上半年合併營業利益4.26億元，合併營益率14.27%，較去年同期19.4%減少5.13個百分點，上半年稅後淨利3.82億元，較去年同期6.36億元下滑40%，每股稅後純益1.5元，低於去年同期EPS 2.5元。

法人指出，和大上半年營運主要受到中美貿易戰高額關稅及美洲客戶去化庫存影響。

展望下半年，和大美國客戶及電動車客戶訂單回溫出貨推升，下半年業績可望翻紅，目前和大手中已握有多筆來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，看好未來5年業績成長動能無虞。

法人預估，和大下半年業績可望逐季成長，8月之後業績將會回升，預估到11月之後，可回到去年同期水準、甚至超越去年同期。（編輯：郭萍英）1080812