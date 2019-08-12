松江南京地上權案最快11月招標 拍板禁建住宅

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）今年僅此一宗的指標性大案松江南京站地上權案最快11月公告招標，財政部國產署表示，8月15日將先招商座談會，而後啟動估價程序，權利金底價未定，但已拍板將循往例，加入「禁建住宅」限制。

國產署日前表示，除例行地上權案件外，今、明兩年將各釋出各釋出一宗北市精華區大坪數標的，另外進行專案設定地上權招標。

今年備受矚目的一案為位於捷運松江南京站2、3號出口的地上權案，土地屬於國發基金，共有南、北兩塊基地，中間有道路分隔，屬於第3種住宅區及第3種商業區；其中北側基地面積約574.75坪，與捷運出入口共構，南側基地面積則約875.7坪。

國產署官員向中央社記者表示，13日將赴現場勘查基地現況，15日國產署北區分署召開招商座談會，說明基地狀況，並瞭解潛在廠商的意願、看法及疑問，特別是因其中一塊基地有與捷運共構；之後會儘速展開估價，召開設定地上權審議小組決定權利金底價等細節。

國產署官員說，目前確定的是，兩塊基地將會一同招標，設定地上權期間70年，盼最快能在11月公告招標，由於屬於投資規模偏高案件，從公告到開標間的等標期至少會2個月以上。

國產署官員表示，另一方面，考量該地開發牽動周遭區域發展以及社會觀感，將比照過去仁愛路空軍官兵活動中心、台北市資訊園區三期（希望廣場）地上權案及台北學苑地上權案作法，於招標時明確禁止興建住宅，避免蓋出「精華區帝寶」。

至於明年將登場的亮點大案信義區世貿三館地上權案，國產署官員說，等未來世貿三館移師到南港展覽館二館後，就會儘速完成行政作業程序釋出，目標明年上半年公告招標。該地使用分區屬於娛樂設施區，面積高達4856.3坪，容積率560%，建蔽率50%。（編輯：鄭雪文）1080812