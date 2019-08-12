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聚陽上半年每股賺3.83元 獲利增幅逾50%

最新更新：2019/08/12 22:09

（中央社記者韋樞台北12日電）成衣廠聚陽實業今天董事會通過上半年財報，稅後盈餘年增52.84%，遠勝營收增幅26.51%，每股稅後盈餘（EPS）3.83元。聚陽表示，第3季出貨營收高峰，全年產量能上看1500萬打。

聚陽上半年合併營收新台幣128億9981萬元，年增26.51%；合併稅後淨利（歸屬於母公司業主）8億4243萬元，年增52.84%；每股稅後盈餘3.83元，超過去年同期的2.63元。

聚陽董事會今天一併通過印尼的資金貸與案約221萬美元；以及為營運成長所需的產能需求，通過越南Makalot（Vietnam）產能投資案，總投資金額1420萬美元。

聚陽表示，受惠客戶釋單順暢，以及美中貿易戰轉單效應，聚陽今年產能滿載，第3季為傳統出貨高峰，營收及增幅向來是全年最高；目前第4季訂單全滿，聚陽將新產能用於高毛利訂單生產為主，對下半年獲利有所期待，在產能方面，去年產能約1400萬打，今年估計可增長至約1500萬打。

聚陽表示，聚陽越南產區目前占全聚陽產能的37%，印尼占33%，柬埔寨占20%；未來產能增長會以印尼為主，每年產能增長約為10%，將超過越南的5%。（編輯：郭萍英）1080812

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