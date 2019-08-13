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振樺電營益率回升 法人估今明年本業獲利增

最新更新：2019/08/13 08:08

（中央社記者吳家豪台北13日電）工業電腦廠振樺電第2季獲利不如預期，法人分析，主要原因是合併營收低於預期及所得稅率較高，但營業利益率已止跌回升，將帶動今明年營業利益成長51.3%、46.1%。

振樺電今年第2季合併營收新台幣24.51億元，季增7%；毛利率34.7%，為集團合併以來的單季新高，季增0.7個百分點，年增2.4個百分點；營業利益2.45億元，營業利益率10%也創集團合併以來新高；歸屬於母公司稅後淨利1.12億元，每股盈餘（EPS）1.5元。

法人表示，振樺電提出新的服務業物聯網核心策略，將可增加與客戶的黏著度，並逐步增加服務經常性收入比重，今年第1季振樺電已爭取到美國客戶2500台設備的軟體及售後服務訂單。

法人進一步指出，雖然振樺電POS（端點銷售系統）及Kiosk自助服務平台訂單明顯放量要等到今年第4季以後，但營業利益率將從2018年的7.2%逐年走高至2019年的10.6%、2020年的13.5%，將帶動2019年、2020年營業利益成長51.3%、46.1%，維持「增加持股」投資建議，目標價從141元上調至144元。（編輯：趙蔚蘭）1080813

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